Jaapan: Põhja-Korea raketistart rikub ÜRO JN-i resolutsioone

«Ballistilise raketi start nagu see rikub asjakohaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, Jaapan protesib kindlalt Põhja-Korea vastu ja mõistab jõuliselt hukka selle stardi,» ütles Jaapani valitsuse kõneisik Hirokazu Matsuno.

Põhja-Korea kinnitas teisipäeval, et kavandab sõjalise luuresatelliidi orbiidile saatmist enne 11. juunit. Päev varem teavitati plaanist ka Jaapanit.

«Me ei saa tolereerida sellist starti, olenemata sellest, kas see on satelliit või midagi muud, kuna see rikub ÜRO resolutsioone,» ütles Jaapani kaitseminister Yasukazu Hamada ajakirjanikele.