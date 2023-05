Medvedev kuulutas Briti ametnikud Venemaa sõjalisteks sihtmärkideks

Ühendkuningriigi ametnikud on Kremlile legitiimsed sõjalised sihtmärgid, teatas Venemaa endine president ja praegune julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev pärast seda, kui Briti välisminister James Cleverly ütles eile Eestis viibides, et Ukrainal on õigus kaitsta end väljaspool oma riigi piire.