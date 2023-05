Venemaa hakkab Belgorodi piiriküladest lapsi evakueerima

Kuberneri sõnul viiakse esimesed 300 last umbes 250 kilomeetri kaugusel asuvasse Voroneži linna.

Gladkov märkis, et olukord on halvenenud Šebekino asulas, mida tabas täna kell 3.15 suurtükilöök. Kuberner jagas sotsiaalmeedias pilti põlenud autodest ja mürsust, mis oli maandunud keset teed.

«Tänu jumalale keegi ei surnud,» lausus Gladkov, lisades, et rünnakus sai viga neli inimest.

«Olukord on üsna murettekitav,» märkis Kremli kõneisik Dmitri Peskov Belgorodi rünnakuid kommenteerides.

«Me ei ole kuulnud seni Läänelt sõnagi hukkamõistu kohta,» kurtis Peskov, lisades, et «meetmeid võetakse tarvitusele».

Viimaste nädalate jooksul on saanud pihta mitu Venemaa kütusehoidlat. Täna teatasid Krasnodari võimud, et droonirünnak tabas Ilskõi naftarafineerimistehast. Piirkond on alates mai algusest juba kahe rünnakuga pihta saanud.