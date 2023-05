INTERVJUU ⟩ Iisraeli endine minister: vaenlasele tuleb nimi ja nägu anda

Rahvuslus toimib ühendava, populism eraldavana, kuid rahvuslus ei tähenda, et võiks olla ükskõikne teiste või teiste inimeste vajaduste suhtes, leiab ta.

Mõned hetked meie elus muudavad meid rahvuslikumaks, mis võib meid kergesti lükata kaugemale – populismi ja äärmusluseni. Mõnikord on rahvuslus meie elus pigem tagaplaanil. Sõda Ukrainas süvendas rahvuslikke tundeid ja muutis need mõnes kohas isegi ekstreemseks. Piir ületatakse siis, kui ollakse ebakindel enda ja oma identiteedi pärast. Kui ei suudeta näha teist, teiste inimeste huvisid, identiteeti, prioriteete. Muututakse pimedaks.

Suur osa populismist on pimedus teiste inimeste mõtete suhtes. Kui ei teata, mida teised mõtlevad või tunnevad, ei suudeta oma tundeid tasakaalustada. Muututakse ühekülgseks ja agressiivseks. See on ohtlik punkt – suutmatus mõista, tunnistada, arvestada teiste inimeste vajaduste ja hirmudega.