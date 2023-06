Väliskomisjonide juhid: Ukraina NATOsse kuulumine tugevdaks allianssi

«Juhime tähelepanu tõsiasjale, et kui Ukraina oleks NATO liige, tugevdaks see kestvat rahu mitte ainult Ukrainas, vaid Euroopas tervikuna, näidates, et Venemaal ei ole vetoõigust NATO laienemise kohta, et Ukrainal on vabadus valida, milliste julgeoleku- ja kaitseorganisatsioonide seisukohtadega ta ühineb, ja et Ukraina ei ole Venemaa mõjusfääris,» ütlesid nad ja lisasid, et samuti aitaks Ukraina võit Venemaa agressiooni üle ja Ukraina saamine NATO liikmeks säilitada reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda.