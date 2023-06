ESMAKORDSELT MAAILMAS ⟩ Kanadas trükitakse peagi igale sigaretile hoiatussilt

Hoiatussildid on Kanada terviseameti sõnul plaanis trükkida otse sigarettidele, kirjutas BBC, lisades, et igale sigaretile prinditakse sellised laused nagu «Suitsetamine põhjustab vähki» ja «Iga mahv on mürgine».

Määrus, mis tubakatööstuselt sellise teksti kasutamist nõuab jõustub 1. augustil, osundas BBC. Eesmärgiks on vähendada Kanadas suitsetamist 2023. aastaks 5 protsendi võrra. Kanada terviseamet on seisukohal, et hoiatava teksti lisamine otse sigaretile muudab hoiatuste vältimise võimatuks.

2025. aasta aprilliks oodatakse, et kõik müüjad on varasemad tubakatooted ära müünud ja lettidel on vaid hoiatava tekstiga sigarettidega suitsupakid.

Kanada terviseameti algatatud otsus tugineb avalikule arutelule suitsetamise vähendamise üle. Kanadas on juba hoiatussildid trükitud sigaretipakkide kaantele. Kavas on ka suitsupakkidel olevate tervisekahjude hoiatuse tekstide ja piltide uuendamine.

Kanadas sureb suitsetamise tõttu igal aastal ligi 48 000 inimest. 2021. aasta läbiviidud uuringu kohaselt suitsetas Kanadas ligi 10 protsenti täisealisest elanikkonnast.

«Astume samme, olles esimene riik maailmas, kes märgistab üksikud sigaretid terviseohu hoiatussõnumitega,» ütles Kanada terviseminister Carolyn Bennett, nimetades muudatust «julgeks sammuks».

Valitud suunda toetab Kanada vähiliit ja südamehaiguste ennetamisega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid, vahendas BBC. Suitsetamine suurendab kopsuvähki ja südamehaigustesse jäämise riske oluliselt.

Kanada tervisekaitse organisatsioonid loodavad, et sigarettidele trükitud hoiatus heidutab just noori suitsetamisega alustamast või kutsub neid loobuma.

Esimesena maailmas võttis tubakatoodete märgistamist ja reklaami puudutava seaduse vastu USA, tehes seda juba aastal 1965. Britid läksid sama teed 1971. aastal ja Kanada järgnes neile oma regulatsiooniga 1989. aastal.