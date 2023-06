FOTOD ⟩ Karis mälestas Kiievis sõjas hukkunud lapsi Sipsiku nukuga

Kui palju on Ukrainas sõja ajal lapsi surma saanud või kadunuks jäänud, keegi täpselt ei tea. Erinevad allikad räägivad 500-1000 surnust, lisaks vigastatud ja haavatud. Eriti suur teadmatus on okupeeritud aladel toimuv. Hinnanguliselt on seal surma saanud 8000 tsiviilisikut, aga tegelik arv on päris kindlasti oluliselt kõrgem, tunnistasid ka Karisega kohtunud ukrainlased. Loodetavasti saab pärast sõja lõppu ette parema pildi.

Mälestuspaik Kiievis Foto: Raigo Pajula

Umbes 10 000 Ukraina last käib praegu Eesti koolis, nemad on ohtus kohas, ütles Karis. Muu hulgas kirjeldas ta möödunud aastal Butšast Tallinnasse jõudnud Maša saatust: tüdrukul on Eestis turvaline, kuid sellegipoolest vaevavad teda paanikahäired ning ta tunneb puudust oma isast.

Tapetuid ei too muidugi enam keegi tagasi, aga näiteks Venemaale veetud laste tagasi toomine on ka üks osa Ukraina poolt välja pakutud 10-punktilisest rahuplaanist. «Deporteeritut Ukraina laste tagasi toomine on meie kõigi kohus nii täna kui homme,» ütles president Karis Kiievis.