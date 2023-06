ÜLEVAADE ⟩ Venemaa mängib infosõjas vastasseisule NATOga

Kremli pressiesindaja Dmit­ri Peskov ütles ajakirjanikele, et oleks soovinud kuulda vähemalt mõne lääne pealinna seisukohavõttu, kus mõistetakse droonirünnak Venemaa pealinnale hukka. «Me mõtleme rahulikult ja kaalutletult, kuidas sellega toime tulla,» ütles Peskov.

Pärast nädala alguses toimunud droonirünnakut Moskvale ütles Ühendkuningriigi välisminister James Cleverly, et Ukrainal on õigus kasutada jõudu väljaspool oma piire, vahendas Briti päevaleht Independent.

«Ukrainal on õigus end kaitsta. Tal on legitiimne õigus teha seda oma piirides, kuid ka õigus kasutada jõudu väljaspool oma piire, et kahjustada Venemaa suutlikkust suunata jõudu Ukraina vastu,» lausus Cleverly.