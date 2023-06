UKRAINA PÄEVIK 1.06: Vene okupandid on peatanud oma pealetungikatsed Bahmuti linnas ja selle ümbruses ning koos sellega minetanud ka strateegilise initsiatiivi. Nüüd on Ukraina pool see, kes valib, kus ja kuidas hakkab lahingutegevus arenema. Olulisi muutusi rindel pole, mõned märkimisväärsed ja tähenduslikud tegevused leiavad aset Venemaa territooriumi sügavustes.