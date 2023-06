STOPP RELVAABILE ⟩ Hiina lubas jätkata Ukraina rahuläbirääkimiste edendamist

«Hiina seisukoht Ukraina küsimuses on alati olnud järjekindel ja selge – see on rahuläbirääkimiste edendamise ja pinge leevendamise soov. Hiina on edasigi valmis tugevdama sidet ja dialoogi ning etendama konstruktiivset rolli rahuläbirääkimiste edendamisel,» ütles Li Hui televisioonis üle kantud teabetunnis Pekingis.