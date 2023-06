Blinken: Ukraina sõda on Venemaa jaoks strateegiline ebaõnnestumine

«Kui vaadata president Putini pikaajalisi strateegilisi sihte ja eesmärke, siis pole küsimust: Venemaa on märkimisväärselt halvemas olukorras täna kui see oli enne täiemahulist invasiooni,» rääkis Blinken Helsingi linnavalitsuses püünel, mis oli palistatud USA lippudega.

«Kreml väitis sageli, et sel on maailmas tugevuselt teine sõjavägi – ja paljud uskusid seda. Täna näevad paljud, et Venemaa on tugevuselt teine sõjavägi Ukrainas,» ütles Blinken ja kutsus öelduga publikus esile naerupahvakuid.