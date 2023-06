ÜRO: metamfetamiini kaubandus vohab Aasia Kuldses kolmnurgas jätkuvalt

Oopiumi ja heroiini tootmine õitses sealses piirkonnas peamiselt seetõttu, et Myanmari kauges idaosariigis Shanis valitses seadusetus. See piirkond, millest suur osa on tihe mets, on erinevate etniliste vähemuste omakaitsevägede territoorium. Suur osa neist rühmitustest teevad koostööd ka kuritegelike ühendustega.