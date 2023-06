«Meil ei ole kuhugi minna, meil ei ole millestki elada ja me ei tea, mis meid ees ootab. Inimesed põgenevad paaniliselt,» lausus eile kiiruga Šebekino linnast lahkunud Daria The Moscow Timesile.

«See on kurb, et me oleme poolteist aastat üritanud saada kontakti ametnike ja riiklike telekanalitega, et öelda neile, et meie linna rünnatakse ja meil ei ole ohutu olla,» lisas naine.