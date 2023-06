Rootsis toimub Ankara vastuseisust hoolimata Erdoğani-vastane protest

«Me tagame, et kõik pühapäeval kohalviibijad saavad kasutada oma põhiseadusega kaitstud õigusi, sealhulgas sõnavabadust,» ütles Stockholmi politsei pressiesindaja Ola Österling.

28. mail veel viieks aastaks tagasi valitud Erdoğan on seni tõkestanud Rootsi NATO liikmesuse, süüdistades Stockholmi varjupaiga andmises kurdi aktivistidele, keda Türgi peab «terroristideks».

Ta on nõudnud, et Stockholm annaks välja mitukümmend aktivisti, kuigi neid otsuseid saab teha ainult Rootsi sõltumatu kohtusüsteem.

Kuigi PKK-d peetakse Rootsis – nagu ka mujal EL-is – terroristlikuks organisatsiooniks, on selle toetajail üldiselt lubatud avalikult protestida.

Türgi presidendiameti kõneisik ütles teisipäeval, et on «täiesti vastuvõetamatu, et PKK terroristid jätkavad vabalt tegutsemist Rootsis», ja kutsus Rootsi võime üles takistama neil pühapäevast meeleavaldust.