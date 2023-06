CIA juht külastas salaja Hiinat

Burnsi visiit, millest kirjutas esmakordselt ajaleht The Financial Times, leidis aset ajal, mil Washington üritab leevendada pingeid Pekingiga seoses õhupalli ja muude hiljutiste konfliktidega maailma kahe suurima majanduse ja geopoliitilise rivaali vahel.

President Joe Biden on sageli saatnud Burnsi tundlikele reisidele, et kohtuda USA vastastega. Burns läks 2021. aasta lõpus Moskvasse seoses märkidega, et Venemaa valmistub uueks invasiooniks Ukrainasse.