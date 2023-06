Venemaa Kaug-Idas on koolis käiku võetud uued märksõnad tähestiku õppimiseks: nii märgib A-d sõna «armee» (vene keeles армия) ja B-d sõna «vendlus» (vene keeles братство). Et asi paremini meeles püsiks, on iga näidissõnaga kaasas krapsakas hüüdlause, näiteks: «Armasta oma armeed!»