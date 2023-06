Märtsis esitas aga üks lapsevanem seaduse proovile panemise eesmärgil Davise koolipiirkonnale kaebuse Piibli kohta, väites, et see on «üks enim seksist kubisevaid raamatuid», vahendas avalik-õiguslik ringhääling NPR. Lapsevanem esitas kaebuses ka väljavõtted kristlaste pühast raamatust, mis tema arvates rikuvad Utah uut seadust, ja ütles, et sisust tulenevalt pole Piiblis mingeid tõsiseltvõetavaid väärtusi, mida peaks alaealistele edasi andma.