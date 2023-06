Iisraelis jätkusid massimeeleavaldused kohtureformi vastu

Märtsis kuulutas peaminister Benjamin Netanyahu välja «pausi», et võimaldada kõnelusi reformide üle, mis liikusid läbi parlamendi ja lõhestavad rahvast.

«Jätkame meeleavaldusi, näitamaks neile, et isegi kui nad on reformikavas pausi teinud, jääme me kindlaks – nad ei saa kavaldades seadusi vastu võtta,» ütles 55-aastane hambaarst Ilit Fayn laupäeval Tel Avivis.