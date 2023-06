NATO uus «külma sõja» struktuur annab võtmerolli lubaduste täitmisega kimpus Saksamaale

Pisut enam kui kuu aja pärast Vilniuse toimuval NATO tippkohtumisel on plaanis kokku leppida alliansi uues sõjalises struktuuris, milles allikate väitel peaks Saksamaa saama senisest suurema administratiivse ja logistilise tähtsuse ning mis eeldab Bundeswehri lahingvõimekuse olulist parandamist. Samas juba praegu on selge, et Berliin ei suuda ilmselt ootustele vastata.