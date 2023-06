Kui juba praegu muu hulgas USA Florida osariigi rannikule kogunev adru häirib puhkajaid, siis suurem oht ootab alles ees, sest Kariibi ja Sargasso merest võetud proovid näitavad, et plastikusodist kubiseva vetika ja bakterite koosmõjus on tekkimas «patogeenide täiuslik torm», mis mõjutab nii mereelustikku kui rahvatervist, vahendas The Guardian.