KEELEVÄÄRATUS ⟩ USA presidendiks ihkav Nikki Haley nimetas vajalikuks jõudude ühendamist Venemaaga

«Te näete, kuidas Saudi Araabia sõlmib Hiinaga tehinguid, see ei ole meie jaoks hea. Meil on vaja, et nad oleksid meiega, ja selleks tuleb meil joonduda teiste, Venemaa, Austraalia, Jaapani ja Iisraeli järgi,» lisas Haley. «Me peame hakkama keskenduma liitlastele, kes meil on lisaks eurooplastele, ja veenduma, et meil on rohkem sõpru – esiteks, meie vajaduste rahuldamiseks, et me ei sõltuks vaenlasest energia või ravimite või millegi muu osas, ja teiseks, et me ehitaksime neid liite selleks, et maailm oleks turvalisem.»