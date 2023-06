Stoltenberg Erdoğanile: Rootsi on täitnud kõik liikmesuse tingimused

Ühtlasi väljendas Stoltenberg lootust, et Rootsi liikmesuse heakskiitmine leiab aset «niipea kui võimalik».

«Rootsi on astunud märkimisväärseid konkreetseid samme, et vastata Türgi murekohtadele,» ütles Stoltenberg ajakirjanikele pärast kohtumist president Recep Tayyip Erdoğaniga. «Rootsi on täitnud oma kohustused.»