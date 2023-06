«Parim võimalus seda ära hoida on see, kui sõjaväealused ja lennukid ei tule meie vete ja õhuruumi lähistele,» kuulutas Hiina uus kaitseminister Li Shangfu pühapäeval Shanghais toimunud Shangri-La Dialogue julgeolekukonverentsil, hoiatades, et tõsine vastasseis USA ja Hiina vahel oleks maailmale «talumatu katastroof».