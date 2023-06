«Hävituse ulatus, vee kiirus ja mahud ning tõenäolised üleujutusalad on selgitamisel,» teatas Ukraina relvajõudude väejuhatus lõuna täna hommikul oma Facebooki lehel.

Hersoni oblasti juht Oleksandr Prokudin postitas Telegramis video, kus ta ütleb, et Nova Kahhovka tammi kahjustuste tõttu tõuseb vesi 5 tunni jooksul kriitilise tasemeni ning, et alanud on elanike evakueerimine.