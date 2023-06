Afganistanis hukkus enesetapurünnakus provintsikuberner

Rünnak leidis aset Badakhshani provintsis, kus mõned kuud tagasi tapeti sarnases rünnakus, mille tunnistas omaks äärmusrühmitus Islamiriik (IS), kohalik politseiülem.

Taliban ja IS jagavad käredat arusaama sunniislamist, kuid viimane on seadnud eesmärgiks üleilmse kalifaadi loomise, samas kui Taliban on pühendunud Afganistani valitsemisele.