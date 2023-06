Kuberner: venelastel läks Kahhovka hüdroelektrijaamas midagi nihu

Mõkolajivi oblasti sõjakuberner Vitali Kim usub, et Vene vägi tahtis Kahhovka hüdroelektrijaama seadmetes lihtsalt midagi kahjustada, kuid see õnnestus neil nagu tavaliselt – midagi läks valesti, kirjutas portaal Unian. Ukraina sõjaväeluure pressiesindaja sõnul on neil tõendeid, et venelased vedasid Kahhovka tammi juurde lõhkeaineid.