AJALUGU KORDUB? ⟩ 82 aastat tagasi tõi Dnepri tammi õhkimine kaasa katastroofi

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel säutsus Twitteris, et Kahhovka hüdroelektrijaama hävitamise eest vastutab Venemaa. Ta kirjutas, et on vapustatud pretsedenditust rünnakust Kahhovka hüdroelektrijaama tammile ja tsiviilinfrastruktuuri hävitamine kvalifitseerub ühemõtteliselt sõjakuriteoks, mille eest Venemaa kindlasti vastutama peab.