Rootsi kaitseminister loodab pääseda NATO-sse enne juuli tippkohtumist

«Loodame, et Rootsi saab NATO liikmeks enne Vilniuse tippkohtumist,» ütles Jonson teisipäeval.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg avaldas selle nädala alguses lootust, et Rootsi ühinemise ratifitseerimine jõuab lõpule enne 11.-12. juulil Vilniuses toimuvat NATO tippkohtumist. Tema sõnul on Rootsi täitnud kõik alliansiga liitumise tingimused ning seetõttu peaks Türgi oma vastuseisust loobuma. Lisaks teatas ta NATO ja Türgi jaoks Rootsi kandidatuuri arutamiseks alalise mehhanismi loomisest. Järgmine kohtumine selle mehhanismi raames on kavandatud 12. juunile.