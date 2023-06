Nova Kahhovka kultuurimaja esine väljak on tammi purunemise tagajärjel täielikult vee all.

Hetkel on Hersoni piirkonnas ökoloogiline ja humanitaarkatastroof, mille on põhjustanud Nova Kahhovka tammi õhkulaskmine ja Hersoni piirkonna suurte territooriumide üleujutus. Täieulatusliku sõja tingimustes on kõik päästeteenistused hõivatud rahuliku elanikkonna evakueerimisega, kuid isegi see ei peata okupante relvi kasutamast. Humanitaarprojekti Herson HUB koordinaator Roman Golovnja rääkis portaalile Rus.Postimees, mis praegu Lõuna-Ukraina katastroofipiirkonnas toimub.