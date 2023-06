Soome saadab 9 Vene saatkonna diplomaati luuretegevuse eest välja

«Soome saadab välja üheksa Vene saatkonnas töötavat inimest, kes on tegelenud luurega,» ütles valitsus avalduses.

Selles lisati, et saatkonnatöötajad rikkusid oma tegevusega diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni. Otsus tehti teatavaks pärast president Sauli Niinistö ning välis- ja julgeolekuministrite kohtumist.

«Otsuse aluseks on Soome kaitsepolitsei (Supo) hinnang,» ütles välisministeeriumi peadirektor Marja Liivala.

Supo ütles Twitteris, et see on Vene luurele Soomes suur hoop.