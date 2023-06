INTERVJUU ⟩ USA senaator: peame andma Putinile tugevama vastuse, kui ta oleks osanud ettegi kujutada

Kas me võime eeldada, et valimiste lähenedes väheneb Kongressis toetus Ukrainale, sest valimiste eel hakatakse tavaliselt rohkem tegelema riigisiseste küsimustega?

Ma ei arva, et selline üldistus vastab tõele. [Barack] Obama kasutas valimiste eel Osama bin Ladeni tapmist oma välispoliitika rõhutamiseks. Ma arvan, et [Joe] Biden hakkab rääkima oma välispoliitika edulugudest, sellest, mida meie oleme teinud transatlantilise liidu heaks, aidates Putini agressioonile vastu seista.

Ühendriikide senatis, kus ma olen väliskomisjoni liige, valitseb tugev parteiülene arusaam, et kui me ei peata Putinit praegu, oleks sellel erakordne kahju tervele maailmakorrale ja meie enda julgeolekule. Seetõttu me väärtustamegi Eestit nii palju, sest te näitate eeskuju pühendumisega sellele võitlusele.

Ma ei näe valimistega seoses selles küsimuses suurt mõju. Vabariiklikus Parteis on küll teatud äärmuslasi, kellelt võib selliseid väljaütlemisi kuulda. Me oleme kuulnud seda ka Donald Trumpilt.

Aga ma pean pidevalt inimestele meelde tuletama, et meie põhiseadus on koostatud nii, et presidendil on täidesaatev võim, seadusloome on aga Kongressi käes. Meie oleme need, kes langetavad sageli otsuseid rahastuse ja toetuse üle, ja ma ei näe seda [toetust] kuidagi muutumas. Viimane president, kes üritas jätta toetust (2019. aasta sõjalise abi pakett Ukrainale – M. P.) heaks kiitmata, tagandati ametist selle skandaali tõttu.