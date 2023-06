ÜLEVAADE ⟩ Vene väed panid Kahhovka tammi õhkimisega ohtu kümned tuhanded inimesed

Ukraina president Volodõmõr Zelenkõi nimetas tammi hävitamist terroriteoks ja ütles, et Venemaa korraldas Kahhovka hüdroelektrijaama sisemuses plahvatuse eile kella 2.50 ajal, vahendas AFP. «Seda on füüsiliselt võimatu õhku lasta kusagilt väljastpoolt – mürskudega. See oli mineeritud. Selle olid mineerinud ja lasid õhku Vene okupandid,» lausus ta. «Venemaa õhkis massilise keskkonnakahju pommi. See on viimaste aastakümnete suurim inimtekitatud keskkonnakatastroof Euroopas.»