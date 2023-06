Milley: lahingutegevus Ukrainas on hoogustunud

«Tegevust on kogu Venemaa okupeeritud Ukrainas ja võitlus on veidi hoogustunud,» ütles Milley intervjuus uudisteagentuurile Associated Press, külastades Prantsusmaal Normandias Ameerika kalmistut, mis on viimne puhkepaik ligi 9400 sõjaväelasele, kes hukkusid 79 aastat tagasi liitlaste dessandis.

Milley rõhutas, et Ukraina annab ise teada, kas ja millal on vastupealetungi kampaania ametlikult alanud. Ta lisas, et Ukraina üksused on selleks võitluseks valmis.

«Meie hinnang on see, et Ukraina relvajõud on hästi valmistunud selleks, mida iganes nad teevad - kas nad valivad võitlemise pealetungis või kaitses,» ütles Milley. «Nad on hästi valmistunud.»

Ta hoiatas samas, et lahingutegevus võib varieeruda.

«Nii nagu lahingus Normandia pärast või igas teises suures lahingus, on sõjapidamine andmine ja võtmine,» seletas Milley. «On päevi, mil näete palju tegevust, ja on päevi, mil võite näha väga vähe tegevust. On pealetungitegevus ja kaitsetegevus. Seega on see edasi-tagasi võitlemine märkimisväärselt pikka aega.»

Vaadates tagasi sõja senisele käigule, ütles Milley, et Ukraina väed kaitsesid mullu veebruarist kuni suveni väga hästi oma riiki ning tegid siis kaks edukat pealetungi Harkivis ja Hersonis.

Milley sõnul usub ta, et väljaõpe ja relvastus, mida liitlased on talve jooksul tarninud, on valmistanud Ukraina ette eelseisvaks võitluseks.