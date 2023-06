UKRAINA PÄEVIK 6.06: muutusi rindel on praeguse seisuga veel vähe, kuid suuremaid muutusi ennustavaid sündmusi on hakanud rohkem tekkima - nende seas hüdroelektrijaama tammi purustamine Nova Kahhovkas, teated väidetavatest ukrainlaste rünnakutest lõunarindel ning sündmused Belgorodi oblastis.

Kõige intrigeerivamaks on viimastel päevadel tõusnud olukord Belgorodi oblasti piiriäärsetel aladel. Sealsed võimud on esmakordselt avalikult tunnistanud, et ei kontrolli mõnda asulat - nimetatud on esialgu Novaja Tavolžankat otse piiri ääres, Šebekinost edelas.