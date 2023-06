POSTIMEES HERSONIS ⟩ Kohalik geograaf: Hersoni oblast muutub nüüd riskantseks alaks farmeritele

Euroopa suurima tuumajaama, Zaporizzja tuumajaama jahutamine sõltub Kahovka veehoidla tasemest. Mis hetkest see muutub kriitiliseks?

Zaporizzje tuumajaam üldse ehitatigi siia ainult sellepärast, et siin oli Kahovka veehoidla. Veehoidla ülemises osas on selline eraldi järv, mille vett kasutatakse tuumareaktorite jahutamiseks. Sinna järve pumbatakse võimsate pumpadega vett veehoidlast. Kui veehoidla tase on +16 meetrit, siis see kindlustab nende pumpade häireteta töö. Kui see väheneb 12,5 meetrini, siis tekib oht, et ei saa enam võtta vett reaktorite jahutamiseks. Kui reaktoreid ei saa enam jahutada ja need ülekuumenevad, siis tuleb nende töö peatada, mis omakorda tähendab suure riske. Esialgu ohtu pole. Aga see on reaalne, et veetase langeb kriitilise tasemeni. See on 12 meetrit.