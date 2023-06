Euroopa Komisjon alustas menetlust Poola vastu seoses «Vene mõju» komisjoniga

Menetlust alustati sellest hoolimata, et president Andrzej Duda lubas eelmisel nädalal esitada muudatusettepaneku, kuna verivärsket seadust «Vene mõju» uuriva ametkonna loomiseks on kritiseerinud nii Euroopa Liit kui USA.

Euroopa Liit väljendas teisipäeval komisjoni loomise pärast muret, USA on aga öelnud, et seadust võidakse kastada opositsioonipoliitikute kandidatuuri blokeerimiseks.

Duda ütles reedel, et tegi muudatusettepaneku, millega poleks komisjonil võimalik kehtestada karme karistusi juurdluse all olevaile isikutele. Komisjon teeks lihtsalt avalduse, öeldes, et kõnealune isik on olnud Vene mõju all, mistõttu ei saa tagada, et ta töötab ausalt avalikkuse huvides.