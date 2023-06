Zelenskõi imestas rahvusvahelise abi puudumise üle

«Olen šokis, sest ma arvan, et nemad on jõud, kes peavad inimeste elude päästmiseks kohal olema,» sõnas president.

Riigipea ütles, et jagas aasta tagasi Ukraina rahvusvaheliste partneritega luureandmeid, mis näitasid, et tamm võidakse okupantide poolt sihtmärgiks võtta.

«Jagasime seda infot oma partneritega ja kõik nad ütlesid, et jah, olemas on oht, et tamm õhku lastakse ja see on väga suur,» rääkis Zelenskõi.