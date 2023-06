USA endine asepresident Pence alustas valimiskampaaniat

Ent Pence'ist sai niinimetatud Trumpworldis paaria, kui ta tõrjus tagasi vabariiklasest liidri nõudmise, et ta tunnistaks kehtetuks 2020. aasta presidendivalimised ning kasutaks selleks oma volitusi senati eesistujana.

Olukord muutus pärast seda, kui Trumpi ebaõiged väited valimispettusest viisid rahvamassid nii kaugele, et nõuti Pence'i oksatõmbamist Kapitooliumimäel.

Pärast Kapitooliumi ründamist ütles Pence, et Trump on oht tema perekonnale ja ka teistele inimestele.

Pence on rõhutanud erimeelsusi Trumpiga mitmes olulises küsimuses, näiteks kuidas Venemaa autoritaarset presidenti Vladimir Putinit tuleks kohelda, aga samuti abordiõiguste puhul.

Teisipäeval teatas vabariikaste presidendikandidaadiks püüdlemisest New Jersey osariigi ekskuberner Chris Christie. Kandidaatide ridades on ka endised kubernerid Nikki Haley ja Asa Hutchinson ning lähiajal on oodata kandideerimisteadet Põhja-Dakota kubernerilt Doug Burgumilt.