Eurooplaste vimm Venemaa vastu kasvas sõjakuudel märgatavalt, eriti tugevad on põhjamaalaste ja poolakate hoiakud

Viimasel aastal kahekordistus nende eurooplaste arv, kes näevad Venemaad vastasena ja soovivad Euroopa kaitsevõime suurenemist, selgus Euroopa Välissuhete Nõukogu vast avaldatud uuringu andmetest.

Euroopa Välissuhete Nõukogu uuring näitab, et Ukraina agressioonisõda on muutnud väga paljude eurooplaste arvamust Venemaast, osundas The Guardian.

Viisteist kuud pärast Venemaa sissetungi on peaaegu kaks kolmandikku küsitluses osalenud erinevate Euroopa Liidu (EL) riikide kodanikest võtnud Moskva vastase hoiaku, ent sõjajärgsete suhete kohta Venemaaga avaldatakse väga erinevaid arvamusi.

Hoiakud Venemaa suhtes

Umbes 64 protsenti küsitluses osalenud vastajatest, kes on pärit 11 ELi liikmesriigist, ütlesid, et näevad Venemaa president Vladimir Putini juhitud Venemaad vastase või konkurendina – see on kaks korda enam inimesi, kui 2021. aastal läbiviidud uuringus.

Venemaa suhtes tugevalt negatiivselt suhtuvate inimeste osakaal oli riigiti aga väga erinev, ulatudes 74 protsendist Taanis, 71 protsendist Poolas, 70 protsendist Rootsis, 67 protsendist Hollandis ja 62 protsendist Saksamaal, kuni 37 protsendini Itaalias ja Bulgaarias vaid 17 protsendini.

Umbes 39 protsenti ungarlastest ja 65 protsenti bulgaarlastest pidas Venemaad uuringu järgi aga liitlaseks või vajalikuks partneriks. Uuringu läbiviinud analüütikud väljendasid ise muret just itaallaste hoiakute pärast, mis võib mõjutada ka seni Ukrainat sõjas tugevalt toetanud Rooma suhtumist Venemaasse, viitas The Guardian.

Veidi alla pooled küsitlusele vastanud eurooplastest leidsid, et Venemaaga tuleb säilitada vaid piiratud suhted pärast sõja lõppu. Ootus on seega, et sõja järgse rahukokkuleppe tulemusel jätkuks koostöö vaid väga piiratud Venemaa tööstusharudega ja väikese mahulises kaubavahetuses.