Austraalia keelustab natside vihasümboolika kasutamise avalikus ruumis

Peaprokurör Mark Dreyfus ütles, et valitsusel on kavas võtta vastu uusi seadusi, mis natside sümboolika nagu haakristi ja SSi välgunoolte avalikult näitamise kriminaliseeriks.

Luureametnikud on hoiatanud, et üha suurem hulk austraallasi vaimustub neonatsismi ideoloogiast ning äärmusrühmitused värbavad üha innukamalt uusi liikmeid.

«Austraalias pole kohta sümbolitel, mis ülistavad holokausti õudusi,» ütles Dreyfus, lisades, et edaspidi ei lubata inimestel saada kasu natside kurjuse ideoloogiast rahalises mõttes.

Austraalia luurejuht Mike Burgess ütles läinud kuul, et Austraalia uusnatside äärmusrühmitused on üha jultunumaks muutunud. Ta tõi näiteks hiljutise transsooliste ürituse Melbourne'is, kus maskides mehed kähmlesid inimestega.

«Uusnatside puhul muretseme me selle pärast, et inimesed, keda tõmbab see ideoloogia ning kes ei ole rahul tegevuse puudumisega, lähevad ja teevad seda ise,» märkis Burgess.