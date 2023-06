Läti luureteenistus piirab «Balti antifašiste» kriminaaluurimisega

Eile muudeti rühmituse õiguslikku kvalifikatsiooni, kuna «kuritegelik tegevus on toime pandud konkreetselt selleks loodud kuritegeliku organisatsiooni raames», selgitas Läti rahvusringhääling (LSM).

VDD andmetel avaldab rühmitus oma Telegrami kanalil teavet Läti ametnike ja teiste avalike isikute kohta, kelle tegevus on Venemaa huvide vastu suunatud. Näiteks ametnike elukohad ja pereliikmete nimed. «Antifašistid» väidavad, et teave on mõeldud Venemaa eriteenistusele edastamiseks.