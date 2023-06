POLNUD ILMSELT TERRORISM ⟩ Prantsusmaal lapsi pussitanud süürlane väitis end tegutsevat Jeesuse nimel

Noaga relvastatud mees ründas umbes kolmeaastaste laste rühma kell 9.45 järveäärses pargis. Vigastatud lastest noorim on 22 kuud vana, kaks on kaheaastased ja üks kolmeaastane.

Ühendkuningriigi välisminister James Cleverly ütles Pariisis OECD kohtumisel, et üks kannatada saanud lastest on Briti kodanik. Prantsuse julgeolekuallika teatel on vigastatute hulgas ka väike saksa poiss.