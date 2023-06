Tkatšenko punasel Fiati kaubikul on kleebis «kaplan», sellele on paigaldatud kuulikindlad klaasid ja sõiduki kere on tugevdatud, kuid iluvõre ja põrkelaud on maha rebitud. Kaubikus on virnas värske leib, korvid virsikute ja maasikatega, joogivee- ja toiduõlipudelid.