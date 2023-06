Vene väed tulistavad uputuseohvritele appi tõtanud Ukraina päästjaid

Ööl vastu teisipäeva ilmselt Venemaa korraldatud plahvatuse tõttu hävinud tammi tagant valla pääsenud vesi katab Lõuna-Ukrainas praeguseks Hersoni oblasti kuberneri Oleksandr Prokudini sõnul 600 ruutkilomeetri suurust ala, millest enam kui kaks kolmandikku on Vene okupatsioonivägede kontrolli all. Üle on ujutatud 30 asulat, neist kümme Dnepri idakaldal, vahendas Reuters.