Pariisis tegutsev radiatsioonikaitse ja tuumaohutuse instituut (IRSN) teatas, et olukorras, kus veehoidla on tühi ega toeta jahutusvee tiiki, võivad viimast ümbritsevad vallid sisemise vee survel järele anda.

Ukraina tuumaenergiaettevõte Enerhoatom leiab samas, et isegi kui halvim peaks teoks saama ja vallides varing tekkima, oleks see siiski osaline ja jätaks tiikidesse piisavalt vett, et hoida reaktorite südamikke ja kasutatud tuumakütust jahedana. Samas möönavad nemadki, et jahutustiigi kaotamine teeks tuumajaama ohutuse tagamise märkimisväärselt keerulisemaks, vahendas The Guardian.