SANKTSIOONIDE RIKKUMINE? ⟩ Briti ülikoole süüdistatakse Iraaniga koostöö tegemises hulkurdroonide arendamiseks

Iraaniga on koostööd teinud teiste seas näiteks Cambridge’i ülikooli, Londoni Imperial kolledži, Glasgow ülikooli, Cranfieldi ülikooli ja Northumbria ülikooli akadeemikud, kelle osalusel on valminud vähemasti 16 teadustööd, millel võib olla rakendust Iraani sõjaväe projektides, kirjutas The Daily Telegraph, viidates paljastusega esimesena välja tulnud väljaandele The Jewish Chronicle.