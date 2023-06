TAUST ⟩ Wagner – Ukraina sõjast sündinud ja Aafrikas õitsev

Leonardo DiCaprio mängitava Archeri sapine vastus kaunile ameerika ajakirjanikule, kes on tulnud paljastama Sierra Leone verist teemandiäri kõlab nii: «Rahukorpuslased jäävad, kuni saavad aru, et nad ei aita kedagi. Valitsused püsivad, kuni nad on varastanud piisavalt, et kuhugi mujale eksiili pageda. Ja mässulised pole kindlad, kas nad tahavad üle võtta, sest siis peaksid nad seda segadust valitsema.»