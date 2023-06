INTERVJUU ⟩ Jaanus Rahumägi: Wagneriga avati Pandora laegas

Eraarmeesid on Venemaal tekkinud teisigi ning ühel hetkel võib see kõik võtta väga ohtliku pöörde, ütleb Rahumägi.

Mis toimub kriisitsoonides tegutsevate eraturvafirmade äris aastal 2023?

Kui me räägime kriisist kui sõjast, peaks alustama sellest, et venelased on ainsad, kes paramilitaarseid erafirmasid sõjas kasutavad. Kui venelased otsustasid, et neil on riiklikult kasulik selliseid formeeringuid nagu Wagner kasutada, siis näiteks Lähis-Idas ja Aafrikas ei tunnistanud nad pikka aega, et see on tegelikult nende riiklik raha ja poliitika tegemise koht.

Nii sai see eraarmee alguse ärilises mõttes. Pärast, kui neil läks Ukraina sõjakäik plaanitust teistmoodi, inimesi sai kümneid kordi rohkem surma kui nad oleksid kunagi arvanud, leiti, et kasulik oleks kasutada seda professionaalset formeeringut juba avalikult reaalses sõjas.

Eraarmee ja regulaararmee vahe on see, et eraarmeesse on võimalik värvata oluliselt suurema palga eest professionaalset kaadrit. Nende kulud on alati väiksemad kui regulaararmeel, sest riiklikke standardeid ei rakendata, pigem kasutatakse kättesaadavaid ratsionaalseid ja regionaalseid võimalusi.

Lõppude lõpuks põhineb kõik rahategemisel ehk seal töötavad inimesed saavad lihtsalt rohkem palka kui regulaararmees ja omanikud kasu. Seetõttu on seal ka parem kaader.

Samas, kui ameeriklased nad Süürias mättasse lõid, mingeid riiklikke noote ega auavaldusi ei järgnenud ja Vene riik neid omaks ei tunnistanud.