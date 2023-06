INTERVJUU ⟩ Gretski: algselt valis Wagner hoolega, nüüd sõdivad seal retsid

Teine asi on see, et ajateenistusse minevad inimesed seisavad dilemma ees: kas mitte minna sõtta ja siis kas põgeneda riigist või sattuda vanglasse või siis minna sõtta. Sõtta minnes on valik, kas saada surma või teenida raha. Enamus eelistab teist. Enamus pole ideoloogilised, neid motiveerib raha teenimine, et oma elujärge parandada.

Enamik ei taha endale probleeme tekitada, nad langetavad selle otsuse vabatahtlikult. Ma ei ole kindel, kas oleks ühtki juhtumit, kus kehtiks narratiiv, et sinna saadetakse vägisi. Iga sammu juures on valikud. Ei ole nii, et inimesed tuuakse vägisi värbamispunkti, antakse neile jõuga relv kätte ja siis keegi kõrvalt karjub, et tulista ukrainlasi.

Kõigis ajateenistusega riikides on karistused teenistusse mitte ilmumise eest. Venemaa ei ole siin erand. Kui inimene saab värbamiskutse ja ta seda ei täida, mõistetakse tema üle kohut ja ootab alguses trahv ja siis vangla. Enamik värbamiskutse saajaist ei taha riigiga pahuksisse sattuda. Nad eelistavad minna kaasa peavooluga: olgu, ma sain kutse teenistusse, ma pean, või olgu, ma sain kutse teenistusse, vähemalt saan ma raha teenida.