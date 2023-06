Boris Johnson astus parlamendiliikme kohalt tagasi

«Olen kirjutanud oma inimestele Uxbridge'is ja Lõuna-Ruislipis (üks paljudest ringkondadest Londonis - toim.), et öelda, et ma astun koheselt tagasi ja sellega kutsun esile ka uue saadiku valimise,» kirjutas Johson oma pöördumises. «Mul on väga kahju lahkuda oma imelisest valimisringkonnast. Mul on olnud suur au teenida neid nii linnapea kui ka parlamendiliikmena,» lisas ta.